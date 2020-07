Kampeerders zullen elders moeten overnachten: bivakzone Wereldboom sluit tijdelijk Lieke D'hondt

27 juli 2020

11u32 1 Horebeke Bivakzone De Wereldboom aan de Schamperij in Horebeke is de laatste tijd Bivakzone De Wereldboom aan de Schamperij in Horebeke is de laatste tijd bijzonder populair , maar eigenaar Raoul D’Hoossche heeft nu beslist de kampeerplaats tijdelijk te sluiten. “We kunnen de veiligheid niet garanderen”, klinkt het.

De afgelopen weken hebben tientallen kampeerders de bivakzone aan de Wereldboom in Horebeke bezocht. Velen waren te voet of met de fiets op meerdaagse tocht, maar ook mensen uit de buurt kwamen er een nachtje ontspannen in de natuur. Wie de komende dagen naar de kampeerzone van Raoul D’Hoossche komt, zal rechtsomkeer moeten maken. Door de heropflakkering van de coronacrisis kan de veiligheid er niet gegarandeerd worden en dus sluit Raoul D’Hoossche de zone tijdelijk af.