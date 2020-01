Joseph Browaeys reageert op het eerste jaar van zijn dochter Cynthia als burgemeester van Horebeke: “Ze doet het goed” Lieke D'Hondt

02 januari 2020

Joseph Browaeys (80) is op zijn beurt ontzettend trots op zijn dochter Cynthia. “Dat is normaal als je dochter in jouw voetsporen treedt. Ik ben fier en tevreden. Ik hoor bovendien bij de bevolking veel positieve reacties. Veel mensen spreken mij aan over Cynthia en dan gaat het al snel over de manier waarop ze speeches geeft. Dat doet ze steevast op haar eigen manier, zonder moeilijke woorden en gewoon zoals dat hier ‘op den buiten’ gaat. Er is eigenlijk niets waarvan ik denk dat beter zou moeten. Het is zoals in de sport: als je aan het winnen bent, hoef je niet te veranderen.”

Zelf burgemeester zijn mist Joseph Browaeys naar eigen zeggen niet. “Juist omdat ik het van zo dichtbij kan volgen dankzij mijn dochter, mis ik het zelf niet. Cynthia vertelt mij veel en sporadisch vraagt ze wel eens raad. Ik laat haar vooral zelf burgemeester zijn, want dat doet ze goed. Ze heeft iedereen mee, van de jeugd tot de senioren. Er zijn wel momenten dat ik andere ideeën heb, maar die zijn misschien ondertussen wat voorbijgestreefd.”