Jeugdclub Arcadia tot minstens 31 augustus dicht Lieke D'hondt

13 augustus 2020

Jeugdclub Arcadia in Horebeke sluit tot minstens 31 augustus de deuren. Die maatregel is genomen omdat het aantal coronabesmettingen in de regio stijgt. Burgemeester Cynthia Browaeys (Volksbelangen) staat geen evenementen meer toe en ook de jeugdclub moet even de deuren sluiten. De pop-up Arca-zomerbar kan daardoor niet meer openen.