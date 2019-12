Jeugdclub Arcadia organiseert kerstmarkt voor Te Gek!? Lieke D'hondt

24 december 2019

13u50 0 Horebeke Jeugdclub Arcadia nodigt iedereen uit voor de kerstmarkt op de koer van de Arcadia in Horebeke. De opbrengst schenken de organisatoren integraal aan Te Gek!?, een initiatief dat geestelijke problemen bespreekbaar maakt in Vlaanderen.

Het is een traditie dat jeugdclub Arcadia op 25 december een kerstmarkt organiseert. “Iedereen is welkom vanaf 17 uur om te proeven van warme chocolademelk, glühwein, pils of iets anders. We keuvelen gezellig rond het kampvuur en steunen ondertussen het goede doel”, laten de organisatoren weten.