JeHo griezelt tijdens halloweentocht Lieke D'hondt

25 oktober 2019

13u27 0 Horebeke De Horebeekse jeugdbeweging JeHo heeft een halloweentocht van 6,5 kilometer uitgestippeld. Onderweg kunnen de deelnemers griezelen en aanbellen voor snoepjes bij de huizen waar een papieren heks hangt.

De halloweentocht van JeHo is ondertussen een traditie in Horebeke. Op zaterdag 26 oktober starten de wandelaars tussen 19 en 21.30 uur aan JC Arcadia in de Bovenstraat 2a. Onderweg komen de deelnemers verschillende standjes met eten en drinken tegen. De kinderen mogen ook aanbellen bij de huizen waar een papieren heksje hangt. Daar kunnen ze snoepjes verzamelen. De tocht is niet toegankelijk voor buggy’s en rolstoelen. De leiding van JeHo raadt de deelnemers ook aan een fluohesje te dragen en eventueel een zaklamp mee te brengen.

Inschrijven kan enkel vooraf via de website www.jeho.be of via deze link. Kinderen betalen 5 euro, volwassenen 7. Wie jonger is dan zes mag gratis deelnemen. Betalen gebeurt aan de kassa.