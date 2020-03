Janna Bauters dingt naar plekje in nationaal partijbestuur Open Vld Lieke D'hondt

14 maart 2020

14u11 0 Horebeke De Horebeekse schepen Janna Bauters stelt zich kandidaat voor het nationale partijbestuur van Open Vld. De dertigjarige advocate wil haar jeugdig enthousiasme, gecombineerd met acht jaar politieke ervaring inzetten in het Brusselse partijhoofdkwartier.

Eind maart kiest Open Vld een nieuwe nationale voorzitter en een nieuw bestuur. Janna Bauters uit Horebeke stelt zich nu kandidaat om een plekje in dat bestuur te bemachtigen. Ondanks haar jonge leeftijd is Bauters al toe aan haar tweede termijn als schepen in Horebeke en ze stond al op de lijst bij de provincieraadverkiezingen en de federale verkiezingen. “Met mijn lokale ervaring als eerste schepen in Horebeke weet ik waar de goede punten, maar ook de pijnpunten liggen om efficiënt en daadkrachtig te kunnen werken als lokaal bestuur. Dat is toch nog steeds het bestuur waar de burger het meest en eerst mee in contact komt. Bovendien kom ik uit een klein dorp en ga ik geregeld de baan op: aan de toog, op de straat en in de woonkamer. Ik weet echt wat er leeft onder de mensen. De voorbije jaren kon ik bovendien bovenlokale contacten opbouwen die zeker ook een meerwaarde bieden voor het nationale partijniveau”, motiveert Bauters haar kandidatuur.

Wat de voorzittersverkiezingen betreft, spreekt Janna haar steun uit voor één kandidaat: Egbert Lachaert. “Egbert en ik zijn sedert vorig jaar de peter en meter van Jong Vld Zwalm en in die context mocht ik hem beter leren kennen als een zeer capabele, oprechte man. Zijn mateloze inzet en enthousiasme werken aanstekelijk en inspireren zowel ervaren politici als jongeren.”