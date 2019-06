Inwoners krijgen inspraak bij herinrichting Ketse in Horebeke Lieke D'hondt

04 juni 2019

14u48 2

Het gemeentebestuur van Horebeke denkt na over de herinrichting van de Ketse, de doorsteek tussen de Dorpstraat en de Koekoekstraat die vooral bij fietsers en wandelaars populair is. Inwoners van Horebeke die voorstellen of ideeën hebben voor de herinrichting kunnen nog tot 10 juni contact opnemen met het gemeentebestuur via info@horebeke.be.