Inwoners Geuzenhoek klinken op 2020 en doen giften voor kansarmen Lieke D'hondt

05 januari 2020

13u15 0 Horebeke De inwoners van de Geuzenhoek in Horebeke hebben samen het nieuwe jaar ingezet. De buren kwamen zondag samen aan de protestantse kerk om te genieten van een hapje en een drankje en vooral om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen.

“We organiseren deze receptie al voor de zestiende keer met het Geuzenfeestcomité”, zegt Cornelis Blommaert. “De buren kunnen zo de banden aanhalen of elkaar leren kennen. We gaan ook met een doos rond om geld in te zamelen voor kinderen en gezinnen die in armoede leven. Op die manier steunen we mensen in de regio die het moeilijk hebben. Dat doen we trouwens vaker: enkele weken geleden hebben we een gezin in een acute noodsituatie geholpen door in één week tijd vierduizend euro in te zamelen.”