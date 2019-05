Hoteleigenaar wil al tien jaar uitbreiden maar mag niet: “Verkeerd getekende rooilijn gooit roet in het eten” Lieke D'hondt

21 mei 2019

18u15 2 Horebeke Luc Wachtelaer is het wachten beu. Al tien jaar vraagt hij tevergeefs aan het gemeentebestuur van Horebeke de toelating om zijn hotel Horenbecca in de dorpskern van Sint-Maria-Horebeke te mogen uitbreiden met extra kamers voor mindervaliden. Spelbreker is een verkeerd getekende rooilijn, waardoor het hotel deels in agrarisch gebied valt.

Tien jaar geleden vatte Luc Wachterlaer het idee op om zijn hotel uit te breiden met extra kamers voor mindervalide gasten. “We hebben toen een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren, hebben onderzoek gedaan naar hoe we de kamers konden aanpassen voor onder andere slechtzienden en we hebben zelfs speciale lessen gevolgd. Toen we uiteindelijk onze plannen hebben ingediend bij de dienst Stedenbouw, kregen we van de ene dag op de andere de melding dat het hotel in een agrarische zone lag”, doet Wachtelaer zijn relaas. “De oorzaak is een heel klein lijntje op de kaart: een verkeerd getekende rooilijn. Die zou eigenlijk vlak naast het hotel moeten lopen, maar ligt nu op 65 meter van het hotel. Daardoor is onze stedenbouwkundige vergunning veranderd van een woongebied van 50 meter met achterliggende agrarische zone, naar een woongebied van slechts 15 meter. Daardoor zijn er geen mogelijkheden om uit te breiden, want die zou dan in agrarisch gebied liggen. Nochtans ligt ons hotel midden in het dorp.” Wachtelaer contacteerde in het verleden gouverneur André Denys, die het gemeentebestuur aanmaande om de fout recht te zetten. “Maar dat is tot op vandaag niet gebeurd. Ik had gehoopt dat de nieuwe, jonge burgemeester en haar schepenen een nieuwe wind zouden laten waaien in dit dossier, maar ik blijf op mijn honger zitten. Nochtans hebben zij de mogelijkheid om de situatie te regulariseren door een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te stellen. Ik begrijp dat het allemaal niet simpel is, maar ik wacht nu al tien jaar op een oplossing. Het mag nu eindelijk eens beginnen doordringen.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Janna Bauters (Volksbelangen) is goed op de hoogte van de problemen. “Het is inderdaad mogelijk om via een ruimtelijk uitvoeringsplan een oplossing te vinden voor bedrijven in zonevreemd gebied. In de besprekingen van het meerjarenplan voor 2020 tot 2025 houden we rekening met die optie. Dat zou dan een RUP zijn voor het hele grondgebied en heeft niet enkel betrekking op het hotel." De schepen benadrukt wel dat het helemaal niet zeker is over er effectief een nieuw RUP komt. “Bovendien is er in dit dossier niets veranderd sinds Luc Wachtelaer het hotel heeft aangekocht. Het gewestplan en het rooilijnplan zijn ongewijzigd gebleven. Zijn hotel is ook niet zonevreemd, enkel een uitbreiding in de tuin zou dat zijn, daarom krijgt hij er geen vergunning voor.”

Bijkomend punt

Oppositieraadslid Dieter Verscheure (N-VA) neemt het in de gemeenteraad op voor Wachtelaer. Hij heeft een extra punt laten toevoegen aan de gemeenteraad van maandag 27 mei om het uitbreidingsdossier te deblokkeren. “Het uitbouwen van het streektoerisme is in de afgelopen legislaturen naar voor geschoven als één van de kerntaken van het gemeentebestuur. Toch weigerde het voormalige college om de uitbreidingsaanvraag van het hotel Horenbecca goed te keuren. De weigering is gebaseerd op de zonevreemdheid van het hotel, maar het ligt wel in het midden van de dorpskern van Sint-Maria-Horebeke. Dat het hotel zonevreemd zou zijn, is voor ons dus onbegrijpelijk.”