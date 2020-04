Horebeke zet 50.000 euro opzij om inwoners en lokale handelaars te steunen na de coronacrisis Lieke D'hondt

09 april 2020

11u14 0 Horebeke Het college van burgemeester en schepenen heeft in Horebeke verduidelijkt op welke manier het financiële steun gaat bieden aan haar inwoners en lokale handelaars. Er wordt een Horebekebon ter waarde van 50 euro geschonken aan elk gezin.

Het gemeentebestuur trekt 50.000 euro uit als globale steun aan haar inwoners en handelaars. De bonnen van 50 euro per gezin zullen bij de aangesloten lokale handelaars ingeruild kunnen worden. “Zo zorgen we ervoor dat onze lokale economie terug wordt aangezwengeld op het ogenblik dat de federale maatregelen worden teruggeschroefd”, legt burgemeester Cynthia Browaeys (Volksbelangen) uit. “Tegelijk geven we ook alle gezinnen een financieel duwtje in de rug. Dat geldt zowel voor zij die het financieel moeilijker hebben gekregen door de maatregelen, als voor zij die zijn blijven werken om ons land draaiend te houden.”

Handelaars die willen meewerken aan het initiatief, maar nog niet geregistreerd zijn kunnen zich nog aanmelden bij de administratieve diensten van de gemeente of via het contactformulier in de gemeentelijk app. De steunmaatregel zal op de volgende gemeenteraad ter stemming voorgelegd worden.