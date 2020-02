Horebeke stuurt protestbrief naar Poolse ambassadeur om anti-holebi-beleid aan te klagen Lieke D'hondt

18 februari 2020

13u38 0 Horebeke De gemeenteraad van Horebeke gaat op aangeven van oppositieraadslid en Europees parlementslid Petra De Sutter (Groen) een brief schrijven naar de Poolse ambassadeur in België. De gemeente wil op die manier aantonen dat ze het niet eens is met het anti-holebi-beleid van verschillende regionale overheden in Polen.

“In Polen hebben verschillende lokale en regionale overheden verklaard dat ze vrij wensen te zijn van de holebi-ideologie”, verduidelijkt De Sutter. “Er zijn speciale stickers ontworpen die in horecazaken aan de ramen en deuren gehangen kunnen worden. De Poolse regering moedigt dit aan en overtreedt hierdoor Europese en internationale verdragen met betrekking tot de mensenrechten. In het Europees parlement is met een grote meerderheid en over de partijgrenzen heen een resolutie gestemd om dit aan te klagen. Verschillende steden en gemeenten hebben uit solidariteit met de LGBT-gemeenschap al een protestbrief naar de Poolse ambassadeur gestuurd. Dit initiatief werd over de partijgrenzen gesteund en ook Horebeke kan haar steentje bijdragen. We hangen elk jaar een regenboogvlag uit, dus deze brief zal de waarden bevestigen waar onze gemeente achter staat.”

De gemeenteraadsleden zullen elk de mogelijkheid krijgen om de brief te ondertekenen en De Sutter hoopt dat ook iedereen dat zal doen. Oppositiepartij N-VA zal het initiatief alvast steunen. “Als een groot aantal gemeenten een brief schrijft naar de ambassadeur, kan dat een goed signaal zijn”, bevestigt Dieter Verscheure (N-VA).