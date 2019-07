Horebeke ruilt rattenvergif in voor RATO vzw Lieke D'hondt

13u33 1 Horebeke Horebeke schakelt voortaan RATO vzw in voor de rattenbestrijding in de gemeente. Vroeger konden de inwoners bij de gemeente rattenvergif verkrijgen, maar dat is nu verleden tijd.

Wie op privéterrein last heeft van ratten, kan gratis een beroep doen op de vzw. Dat kan door een melding te maken bij de gemeente op het nummer 055/45.52.35. Een medewerker van RATO vzw komt dan ter plaatse om te bekijken hoe de ratten best bestreden kunnen worden. De samenwerking met de vzw houdt ook in dat er geen rattenvergif meer verkrijgbaar is bij de gemeente.