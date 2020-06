Horebeke plant nieuwe maatregelen om overstromingen te voorkomen Lieke D'hondt

11 juni 2020

11u14 1 Horebeke Horebeke werkt samen met Zwalm en Zottegem om het Riviercontract Zwalmbeek op te stellen. Daarmee wil de gemeente zware overstromingen voorkomen door structurele maatregelen te nemen. Vooral de erosiebestrijding blijkt belangrijk in Horebeke.

In 2010 stroomde het water binnen in heel wat huizen nadat de Zwalmbeek buiten haar oevers was getreden. Om dergelijke taferelen te vermijden, worden nu structurele maatregelen genomen. De gemeenten willen het regenwater zo veel mogelijk laten infiltreren in de grond en ervoor zorgen dat de vruchtbare grond op het land blijft liggen. Op die manier zal enkel proper water de beek bereiken en wordt de belasting stroomafwaarts minder groot. “De belangrijkste erosieknelpunten liggen aan de Matersestraat, Rokegem en de Kromstraat”, zegt de Horebeekse schepen Hendrik Blommaert (Volksbelangen). “In samenwerking met de dienst Erosiecoördinatie Oost-Vlaanderen zijn er in het verleden al kokosdammen en grasstroken aangelegd. We willen volgend jaar een stap verder gaan door ook waterzuivering te realiseren aan beide knelpunten. Op die gevoelige plekken leggen we aarden dammen en een gracht aan. Door knijpen te voorzien houden we het water tijdelijk vast. Een graszone en dam zullen voorkomen dat slib en sediment in de waterlopen komen. Binnen twee jaar moeten de werken afgerond zijn.”

De gemeente wil ook werk maken van een hemelwaterplan. “Onze rioolbeheerder Farys heeft de kennis, ervaring en mogelijkheden om een hemelwaterplan op te maken. We hebben begin deze maand een eerste samenkomst met Farys om de mogelijkheden door te nemen. Hopelijk kunnen we dan volgend jaar met de opmaak van het plan starten. Op die manier krijgen we een goed beeld van wat we kunnen doen om het water brongericht vast te houden.” Tot slot investeert Horebeke zo’n 7 miljoen euro in de verbetering van de waterzuiveringsinfrastructuur. De gemeente krijgt hiervoor financiële steun van de Vlaamse Milieumaatschappij.