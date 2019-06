Horebeke overweegt zwembeurten in Oudenaarde deels terug te betalen op aangeven van oppositiepartij Groen Lieke D'hondt

28 juni 2019

14u31 0 Horebeke Groen Horebeke wil dat de inwoners van de gemeente voortaan evenveel betalen voor hun zwembeurt bij Sportoase Zwem.com als inwoners van Oudenaarde. De partij stelt voor dat de gemeente het verschil terugbetaalt.

Wie niet van Oudenaarde is, betaalt 1,10 euro meer voor zijn of haar zwembeurt bij Sportoase Zwem.com. Groen Horebeke wil daar verandering in brengen door het verschil terug te laten betalen door de gemeente. “Op de begroting van de gemeente zal dat geen grote impact hebben, maar voor de inwoners maakt het wel een groot verschil. We stellen voor dat inwoners het verschil terugbetaald krijgen als ze hun ticket komen tonen in het gemeentehuis”, zegt Petra De Sutter. Meerderheidspartij Volksbelangen schiet het voorstel niet meteen af, maar wil eerst bekijken of het past binnen de budgettaire plannen van de komende legislatuur.