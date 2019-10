Horebeke overweegt aankoop mobiele defibrillator voor evenementen Lieke D'hondt

01 oktober 2019

11u56 0 Horebeke Het gemeentebestuur van Horebeke overweegt om een mobiele defibrillator aan te schaffen. Bij evenementen op locaties waar geen defibrillator hangt, kan het mobiele exemplaar ontleend worden in het gemeentehuis.

Het is Groen Horebeke die een extra defibrillator op de agenda heeft gezet. “We hebben momenteel vijf defibrillatoren op het grondgebied van Horebeke, maar deze bevinden zich allemaal in Sint-Kornelis-Horebeke en Sint-Maria-Horebeke. In Korsele is er geen, terwijl daar wel regelmatig publieksactiviteiten plaatsvinden”, verduidelijkt Filip Hebbrecht (Groen). De partij stelt voor om in Korsele een vast toestel te plaatsen. “Maar dat is moeilijk, want er zijn geen openbare gebouwen of scholen in Korsele”, vertelt burgemeester Cynthia Browaeys (Volksbelangen). De gemeente overweegt nu wel om een mobiele defibrillator aan te schaffen. Organisatoren van evenementen zouden die dan kunnen ophalen in het gemeentehuis.