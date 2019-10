Horebeke krijgt 300.000 euro van de Vlaamse regering voor investeringen in open ruimte Lieke D'hondt

14u10 1 Horebeke Horebeke krijgt dankzij het Vlaams regeerakkoord 300.000 euro extra investeringsruimte. Het geld komt er via het nieuw Open Ruimtefonds dat erop gericht is de open ruimte in de plattelandsgemeenten te onderhouden.

“We zijn heel tevreden dat kersvers Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) gemeenten op deze manier meer financiële ademruimte en slagkracht geeft”, zegt schepen van Financiën Janna Bauters (Volksbelangen). “Zo kunnen we meer investeren in onze open ruimte en het landelijk karakter van onze gemeente vrijwaren.”

Waar het geld precies naartoe zal gaan, is nog niet uitgemaakt. “Eerst moet het meerjarenplan van de gemeente nog goedgekeurd worden. Er staan wel nog enkele grote projecten op de agenda, zoals investeringen in ruimte voor verenigingen. Aangezien we voor open ruimte nu extra budget krijgen, kunnen we het geld dat we anders daarvoor zouden gebruiken inzetten voor deze projecten.”