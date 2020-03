Horebeke Helpt koppelt vrijwilligers aan mensen die hulp nodig hebben Lieke D'hondt

18 maart 2020

Inwoners van Horebeke kunnen vanaf nu op het platform Horebeke Helpt terecht met hun vragen om hulp. Ook vrijwilligers kunnen er zich aanbieden zodat ze gekoppeld kunnen worden aan iemand die dat nodig heeft om bijvoorbeeld boodschappen te doen of de eenzaamheid wat te doorbreken.

“Om iedereen zo goed mogelijk te helpen, hebben we het centraal platform Horebeke Helpt opgestart”, vertelt schepen van Communicatie Janna Bauters (Volksbelangen). “Zo kunnen we vraag en aanbod op elkaar afstemmen en voor zo veel mogelijk mensen iets betekenen. In deze tijden is een solidair gebaar veel waard. Met dit platform willen we dat actief en ten volle ondersteunen.” Op het platform kan de gemeente vrijwilligers koppelen aan mensen die hulp nodig hebben. Op de gemeentelijke website kan je al een formulier invullen, maar hulp vragen kan ook via het nummer 055/45.52.35. Vrijwilligers kunnen zich op Horebeke Helpt aanmelden en vinden er ook enkele tips om op een veilige manier hulp te bieden.