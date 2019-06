Horebeke heeft geen ambitie om fairtradegemeente te worden Lieke D'hondt

28 juni 2019

14u57 0 Horebeke Horebeke wordt geen fairtradegemeente. Na een eerder burgerinitiatief bracht Groen het voorstel nog eens op de gemeenteraad, maar opnieuw is Volksbelangen niet overtuigd. “We werken al met lokale handelaars”, klinkt het daar.

Filip Hebbrecht (Groen) legt tijdens de gemeenteraad het belang van eerlijke handel uit. “Veel landbouwers in het Zuiden staan onder druk om zo goedkoop mogelijk kwalitatieve producten te leveren. We kunnen met dit lichte engagement een duidelijk signaal geven en kiezen voor eerlijke producten en leveranciers. Dat is goed op ecologisch, sociaal en economisch vlak. We geven de producenten een eerlijke prijs voor hun producten, waardoor ze niet genoodzaakt zijn hun stiel op te geven. Bovendien verkleinen we onze ecologische voetafdruk door na te denken waar we welke producten halen.”

Burgemeester Cynthia Browaeys (Volksbelangen) is niet overtuigd. “We kopen al bij lokale handelaars”, klinkt het. Ook oppositiepartij N-VA is geen fan van het voorstel en dus komt Horebeke niet op de lijst met ‘faire’ gemeenten te staan.