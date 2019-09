Helft van de auto’s rijdt te snel door de Smarre: wie lost dat op? Gemeente plaatste al snelheidsbord en wegversmallingen, maar dat toomt hardrijders niet in Ronny De Coster

13 september 2019

17u09 5 Horebeke De Smarre in Horebeke blijft een zeer onveilige weg: bijna de helft van de auto’s, vrachtwagens en autobussen rijdt er te snel. Dat blijkt uit recente cijfers van de politie. De gemeente liet al wegversmallingen en een elektronisch bord plaatsen, maar die maken kennelijk weinig indruk. Oppositiepartij Groen roept op tot verdere maatregelen. “Die komen er ook, maar we zitten nu ook in een evaluatiefase”, zegt mobiliteitsschepen Janna Bauters.

De Smarre is een behoorlijk drukke verbindingsweg tussen de stationsbuurt van Sint-Denijs-Boekel en de Broekestraat (N454) in Horebeke. De weg vormt de grens tussen die twee gemeenten en loopt ook even over Oudenaards grondgebied.

360 auto’s geflitst

Zo komt het, dat de snelheidslimiet niet over heel het traject dezelfde is: op het deel in Oudenaarde mag je 70 kilometer per uur. Zwalm en Horebeke proberen de snelheid van het verkeer onder de 50 per uur te houden. En daar hebben ze de grootste moeite mee: bijna de helft van de chauffeurs rijdt te snel. Dat blijkt uit controles die de politie heeft verricht in de periode van mei tot augustus. Van de 787 voertuigen die toen voorbij de snelheidsmeter kwamen, zijn er 360 geflitst. Dat is 45%. Bijna één chauffeur op twee rijdt dus te snel door de Smarre.

“De maatregelen die het gemeentebestuur van Horebeke heeft genomen, volstaan duidelijk niet”, concludeert oppositiepartij Groen. “De wegversmallingen en flexibele snelheidsborden resulteren niet in een aangepast rijgedrag. Dat geeft de weggebruikers én de bewoners van de Smarre een onveilig gevoel”, bedenkt Groen-gemeenteraadslid Filip Hebbrecht.

“Meteen maatregelen nemen”

“Nu de school opnieuw begonnen is en kinderen, ouders en pendelaars meer en meer met fiets en pedelec naar school, station of werkplek trekken, moet het gemeentebestuur bijkomende maatregelen nemen en zo werk maken van een verbetering van de verkeersveiligheid”, roept Hebbrecht op.

Hij herhaalt het eerdere voorstel om fietssuggestiestroken aan te brengen en zo de weg visueel te versmallen. “We stellen ook voor om werk te maken van een duidelijke signalisatie op de grond bij het binnenrijden van de Smarre. Rode vlakken met daarin zone 50 kunnen de aanstormende automobilisten nog beter informeren”, gelooft het groene oppositieraadslid.

Evaluatiefase

“Bijkomende maatregelen komen er zeker”, maakt mobiliteitsschepen Janna Bauters (Volksbelangen) zich sterk. Het voorstel voor fietssuggestiestroken is volgens haar niet meer aan de orde. “Dat idee is al geopperd tijdens de vorige bestuursperiode en is toen ook onderzocht. Mijn voorganger op mobiliteit kreeg toen te horen, dat de Smarre niet geschikt is voor suggestiestroken. Ik begrijp niet waarom Groen dit voorstel nu herneemt en ook niet waarom de partij snelheid in de Smarre plots als een hot item ziet. In zowat elke gemeenteraad van de voorbije maanden hebben we de problematiek van de Smarre besproken. Er zijn maatregelen genomen en we zitten nu in een evaluatiefase. Maar sowieso komt er bijkomende signalisatie: de kruispunten met voorrang van verkeer dat van rechts komt, zullen met kleuren duidelijker zichtbaar worden gemaakt”, kondigt Bauters aan.