Groen wil uitleenpost voor bibliotheekboeken in Horebeke Lieke D'hondt

02 oktober 2019

16u12 1 Horebeke Groen droomt van een bibliotheek in Horebeke. De partij stelt voor om in samenwerking met een bibliotheek uit een buurgemeente een uitleenpost in het leven te roepen, waar inwoners boeken kunnen reserveren en afhalen.

“Een eigen bibliotheek is in Horebeke niet mogelijk”, zegt Filip Hebbrecht (Groen). “Dat is zowel financieel als logistiek niet haalbaar. Een samenwerking met een al bestaande bibliotheek van een naburige gemeente past wel binnen onze mogelijkheden. Via mail, telefoon of online kunnen de inwoners boeken reserveren in de hoofdbibliotheek, die de boeken dan één of twee keer per week naar de uitleenpost brengt. Bij het verstrijken van de uitleentermijn kunnen de ontleners de boeken opnieuw afgeven in de uitleenpost. Hierdoor moeten onze inwoners geen grote verplaatsingen maken om hun favoriete boeken te ontlenen en verkleinen we de drempel om boeken te ontlenen voor alle inwoners en in het bijzonder voor senioren en jongeren.”

Groen Horebeke stelt voor om de uitleenpost te installeren in woonzorgcentrum ’t Groendorp, dat ook na de kantooruren open is. Meerderheidspartij Volksbelangen bekijkt nu of het de uitleenpost kan realiseren. “Maar ’t Groendorp als locatie is niet zo eenvoudig als het lijkt, aangezien dat een privégebouw is”, laat burgemeester Cynthia Browaeys weten.