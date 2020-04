Groen wil meer geld voor hulpbehoevenden na coronacrisis: “Meer middelen moeten gaan naar wie het echt nodig heeft” Lieke D'hondt

27 april 2020

10u39 0 Horebeke Oppositiepartij Groen stelt in Horebeke voor om de vooropgestelde 50.000 euro, bedoeld om alle Horebeekse gezinnen te helpen na de coronacrisis, meer in te zetten voor sociaal beleid en ondersteuning van gezinnen die het meest hulpbehoevend zijn.

Meerderheidspartij Volksbelangen kondigde eerder al aan 50.000 euro vrij te maken om gezinnen in Horebeke te steunen na de coronacrisis. De steun komt in de vorm van Horebekebonnen ter waarde van 50 euro per gezin. Groen zal dat initiatief tijdens de gemeenteraad van maandagavond steunen, maar vraagt ook om meer aandacht voor mensen bij wie de coronacrisis extra hard aankomt. “Voor een deel van de mensen die er wel warm bijzitten maakt 50 euro voor het gezin echt geen verschil. We vinden het dan ook nuttiger om het grote bedrag uit het gemeentebudget dat voor de steunmaatregelen wordt uitgetrokken, 50.000 euro in totaal, nog meer in te zetten voor sociaal beleid en ondersteuning”, zegt Petra De Sutter (Groen). De partij stelt voor om de cadeaubonnen niet thuis te bezorgen, maar te laten afhalen. “Bonnen die voor een bepaalde datum niet afgehaald zijn, worden via het OCMW ter beschikking gesteld van de meest hulpbehoevenden. Inwoners kunnen ook zelf beslissen om hun bon te schenken aan het OCMW. Zo zal er ongetwijfeld een groter deel van de totale middelen van het gemeentelijk noodfonds naar de mensen gaan die dat het meest nodig hebben, en dat is voor ons essentieel”, besluit De Sutter.

De partij stelt tot slot ook voor om handelaars financieel te steunen als ze bij de heropening extra kosten moeten maken om bijvoorbeeld plexiglas te plaatsen of ontsmettingsmateriaal aan te kopen. Ook voor verenigingen en basisschool 2geltje wil de partij een vergoeding voorzien voor gemaakte kosten die niet gerecupereerd kunnen worden.