Groen vult gaten in wegdek met potgrond en klavers: “Geluksbrengers om zonder kleerscheuren thuis te komen” Lieke D'hondt

15 juli 2020

10u55 2 Horebeke Enkele wegen in Horebeke liggen er volgens Groen zodanig slecht bij dat ze evengoed kunnen dienen als bloemperken. De partij organiseerde daarom een ludieke actie en vulde enkele putten in de weg met potgrond, gras en klavers.

Een ontbrekende kassei of een gat in het wegdek. Filip Hebbrecht en Florian Vande Walle ergeren er zich als fietsers aan. “We rijden met één oog op het verkeer gericht en steeds vaker met één oog op het wegdek. Dat is nodig, want verschillende Horebeekse straten liggen er erbarmelijk bij”, legt Hebbrecht uit. “In bepaalde straten zoals Rokegem en op het Kerkplein is het een hele onderneming om veilig te fietsen. Je moet regelmatig uitwijken voor putten of weggesleten asfalt, waardoor je midden op de weg moet rijden. Dat creëert gevaarlijke situaties.”

Om het probleem aan de kaak te stellen, trokken Hebbrecht en Vande Walle met potgrond, gras en klavers naar Rokegem en het Kerkplein om de putten te vullen. “De klavers zijn bij wijze van spreken geluksbrengers om zonder kleerscheuren thuis te komen. Zeker wanneer je met je kind dat pas begint te fietsen naar huis rijdt”, legt Vande Walle uit. De twee fietsers weten dat Rokegem en het Kerkplein op de lijst staan om heraangelegd te worden en dat de putten ook af en toe gevuld worden door de gemeente. “Maar vaak duurt het een half jaar tot een jaar eer er iets gebeurt en dat is te lang. Putjes vullen is bovendien geen structurele oplossing”, besluit Hebbrecht.