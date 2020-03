Groen Horebeke wil zitpenningen gemeenteraad en Bijzonder Comité afstaan voor Horebekenaars Lieke D'hondt

31 maart 2020

11u29 0 Horebeke Petra De Sutter en Filip Hebbrecht, de gemeenteraadsleden van Groen in Horebeke, willen hun vergoedingen voor de gemeenteraad en het Bijzonder Comité afstaan ten voordele van inwoners die het moeilijk hebben. De raadsleden roepen hun collega’s op om hetzelfde te doen. “Zo kunnen we 2.700 euro besteden om de eerste nood te lenigen.”

“De coronacrisis raakt ons allemaal. Veel mensen zijn ziek, liggen in het ziekenhuis of maken zich zorgen over hun gezondheid”, vertellen De Sutter en Hebbrecht. “Onze sociale contacten zijn beperkt tot een minimum en één miljoen Belgen is technisch werkloos. Dit is het moment waarop wij als samenleving, los van partijpolitiek, niemand mogen achterlaten. We juichen het idee van onze burgmeester om de inwoners van Horebeke financieel te helpen toe, maar we stellen voor de aanpak te bekijken binnen de gemeenteraad en niet alleen in de schoot van het college. Zo kunnen we als politiek een sterk signaal van solidariteit geven. Om die solidariteit concreet te maken, stellen we voor dat alle leden van de gemeenteraad en het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst hun zitpenning van de volgende raad afstaan. Dat zou goed zijn voor een extra bedrag van 2.700 euro dat we kunnen schenken aan onze inwoners.”