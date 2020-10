Groen Horebeke moet op zoek naar vervanger voor minister Petra De Sutter in gemeenteraad Lieke D'hondt

01 oktober 2020

16u37 0 Horebeke De benoeming van Petra De Sutter tot minister van ambtenarenzaken en overheidsbedrijven heeft voor de Groene fractie in Horebeke ook lokale gevolgen. De Sutter zal haar ministerschap niet combineren met een zitje in de gemeenteraad, dus moet er een vervanger gekozen worden.

“We wisten wel dat de kans erin zat dat Petra minister zou worden, dus we hadden de procedure om een nieuw gemeenteraadslid aan te duiden al opgestart”, vertelt Filip Hebbrecht. Hij heeft het enige andere Groene zitje in de gemeenteraad. “Maandag hebben we hierover een bestuursvergadering om te bekijken wie de vrijgekomen plaats inneemt. Het aantal behaalde voorkeursstemmen bij de verkiezingen kan hierin een rol spelen, net als de motivatie van de kandidaat.”