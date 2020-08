Groen brengt natuur in kaart en zoekt hulp van inwoners Lieke D'hondt

11 augustus 2020

11u25 1 Horebeke Groen Horebeke doet beroep op de inwoners van de gemeente om de natuur beter in kaart te brengen. Via de website www.buurtnatuur.be kunnen de inwoners op een kaart aanduiden in welke staat de natuur in hun buurt zich bevindt en hoe toegankelijk het groen is.

“In Horebeke zijn voor veel dorpsgenoten nog stukken natuur te ontdekken”, zegt Filip Hebbrecht. “Zeker tijdens de coronacrisis hebben we gezien hoe belangrijk natuur is om even op adem te komen of de benen te strekken. We willen deze plekjes blijvend bekendmaken. Op basis van de ingezamelde informatie willen we nadien voorstellen uitwerken die kunnen zorgen voor meer en grotere eenheden natuur.”

Natuur maakt gelukkig

“Meer en meer wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat een omgeving met voldoende toegankelijke natuur een positieve invloed heeft op ons lichamelijk en geestelijk welzijn. Zo verkleint het risico op burn-out aanzienlijk. Daarom willen we meer natuur naar de mens brengen en de mensen meer in de natuur krijgen. Maar daarvoor moeten we dus eerst weten waar en hoeveel natuur er beschikbaar is. Er is al een kaart van Vlaanderen waar de natuur ingekleurd is, maar over de toegankelijkheid en wat er precies te zien is, weten we vaak weinig. Hoe meer mensen een stukje natuur in de buurt labelen met foto’s en uitleg, hoe meer we de ontbrekende stukjes in beeld brengen”, legt Hebbrecht uit.

Minder versnippering

Met Buurtnatuur wil Groen ook de versnippering van de natuur in kaart brengen en een manier zoeken om de verschillende stukken opnieuw met elkaar te verbinden. “Door gebieden onderling te verbinden, maken we de natuur robuuster met meer plaats voor planten en dieren. Zo kunnen geïsoleerde populaties opnieuw verbinding zoeken met elkaar, wat ze sterker maakt. Grotere eenheden natuur zorgen ook voor een goed evenwicht tussen natuur en recreatie. Horebeke heeft enkele natuurgebieden in de buurt zoals het Burreken, de Schamperij, de Planterij en de Perlinckvallei. Met Groen stellen we voor om te investeren in de verbinding van deze gebieden. Dat kan door natuurverenigingen te ondersteunen in hun aankoopbeleid of door gemeentelijke gronden die zich binnen die gebieden bevinden te beheren als natuurgebied”, stelt Hebbrecht voor.