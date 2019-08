Gezocht: peters en meters om straten netjes te houden Lieke D'hondt

20 augustus 2019

11u27 0 Horebeke De gemeente Horebeke is op zoek naar peters en meters om de straten in de gemeente proper te houden. De vrijwilligers engageren zich om op regelmatige basis het zwerfvuil in de straat op te ruimen en krijgen daarvoor het nodige materiaal ter beschikking van de gemeente.

In het kader van de World Cleanup Day op 21 september 2019 lanceert het gemeentebestuur van Horebeke een oproep om naar de inwoners om zich aan te melden als peter of meter van een straat of buurt en die ook netjes te houden. Kandidaten kunnen een e-mail sturen naar info@horebeke.be met als onderwerp ‘World Cleanup Day 2019’ en de vermelding van de straat of buurt waar de vrijwilliger zich voor wil inzetten. Het gemeentebestuur zal vervolgens in kaart brengen wie peter of meter is van welke straten en streeft ernaar het initiatief te lanceren op 21 september.