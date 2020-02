Geuzenfeest krijgt Groene Pluim van Groen Horebeke Lieke D'hondt

03 februari 2020

15u18 1 Horebeke Groen Horebeke heeft zijn Groene Pluim 2020 uitgereikt aan het Geuzenfeest. Het waren dit jaar de leden die mochten kiezen naar welke inwoner of vereniging de prijs zou gaan. De genomineerden maakten zich stuk voor stuk verdienstelijk op sociaal, cultureel of ecologisch vlak, maar uiteindelijk kreeg het Geuzenfeest de meeste stemmen.

Het Geuzenfeest bestaat al 16 jaar en vindt elke zomer plaats. “Respect voor iedereen, gelijkheid en solidariteit is daarbij steeds onze leidraad geweest”, zegt Cornelis Blommaert. De opbrengst van het feest gaat telkens naar een goed doel. “We zijn vanzelfsprekend heel gelukkig met deze officiële erkenning, maar willen natuurlijk ook de twee andere genomineerden eren. Zij verdienen deze waardering ook”, zegt Blommaert, die uit handen van gemeenteraadslid Petra De Sutter de Groene Pluim in ontvangst nam in naam van het Geuzenfeest.