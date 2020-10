Geuzenfeest kan ondanks annulering 4.135 euro schenken aan goed doel Lieke D'hondt

12 oktober 2020

13u20 0 Horebeke Het afgelaste Geuzenfeest in Horebeke heeft toch 4.135 euro opgebracht voor het project van priester Amal in India. Heel wat bezoekers van vorige edities hebben vrijwillig een bijdrage gestort. Met het geld zullen voedselpakketten verdeeld worden in Varanasi.

“De Geuzenfeestwerkgroep wil alle donateurs van harte te bedanken voor hun steun en solidariteit met onze medemensen. Zonder een groot Geuzenfeest zijn we er dank zij hun bijdrage in geslaagd om toch evenveel in te zamelen voor het goede doel als bij een ‘normaal’ Geuzenfeest. Dat is fantastisch en overtreft alle verwachtingen. Toch hopen we natuurlijk om volgend jaar opnieuw een echt Geuzenfeest te kunnen organiseren ”, zegt Cornelis Blommaert.