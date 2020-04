Gemeentebestuur daagt inwoners uit om origineel gemeentelogo te knutselen Lieke D'hondt

30 april 2020

09u45 0 Horebeke Ook de lokale helden van Horebeke verdienen een pluim. Het gemeentebestuur heeft daarom een oproep gelanceerd om een originele versie te maken van het gemeentelijk logo.

De kunstwerkjes kunnen daarna tentoongesteld worden voor de buren en passanten door ze op te hangen aan het raam of in de voortuin te plaatsen. De gemeente wil op die manier haar lokale helden in de strijd tegen het coronavirus bedanken. Wie ook een foto op sociale media plaatst met #heerlijkhorebeke of een e-mail stuurt naar de gemeente, maakt kans om zijn of haar kunstwerk te kunnen bewonderen op de gemeentelijke website of de Facebookpagina van de Horebeke.