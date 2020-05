Gemeente steunt verenigingen die het door de coronacrisis moeilijk hebben: “Maar we schrijven geen blanco cheques uit” Lieke D'hondt

15 mei 2020

14u32 0 Horebeke Verenigingen uit Horebeke die door de coronacrisis hoge kosten hebben gemaakt die ze niet kunnen terugvorderen, kunnen rekenen op steun van de gemeente. Dat blijkt uit een vraag van Groen op de gemeenteraad.

Oppositieraadslid Petra De Sutter (Groen) heeft in de gemeenteraad geïnformeerd naar de steunmaatregelen die de gemeente biedt aan lokale verenigingen. “Ik denk dan aan groepen die kosten hebben gemaakt omdat ze voorschotten hebben moeten betalen voor evenementen die niet zijn kunnen doorgaan door de coronacrisis”, vertelt De Sutter.

Geval per geval

Een specifieke regeling heeft de gemeente daar nog niet voor uitgewerkt, blijkt uit het antwoord van schepen Janna Bauters (Volksbelangen). “De verenigingen behouden hun toelage zoals voorzien in de begroting, ook al kunnen hun activiteiten niet doorgaan. Ze hebben het geld bovendien iets vroeger gekregen dan anders. Als zij ook extreem hoge kosten hebben gemaakt die ze niet meer kunnen recupereren, mogen ze altijd bij ons aankloppen. Er zal dan wel moeten aangetoond worden wat de kosten waren en we zullen geval per geval bekijken wat we kunnen doen. Het is niet de bedoeling dat we een blanco cheque uitschrijven of dat elke aankoop van vijf euro wordt terugbetaald.”