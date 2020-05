Gemeente overweegt slagboom in Abraham Hansstraat om sluipverkeer halt toe te roepen Lieke D'hondt

15 mei 2020

16u02 0 Horebeke Het gemeentebestuur van Horebeke bekijkt de mogelijkheid om een slagboom te plaatsen aan de Abraham Hansstraat omdat veel bestuurders er zich niet houden aan het inrijverbod. Het bestuur wil wel eerst het standpunt van de lokale landbouwers weten.

Dat de Abraham Hansstraat vaak gebruikt wordt als sluipweg, daar kan oppositieraadslid Dieter Verscheure (N-VA) van meespreken. Toen hij er onlangs ging wandelen, reed een bestelwagen hem net niet van de weg. “Ook op sociale media zie ik dat daar klachten over zijn. De pakkans voor overtreders is er natuurlijk klein, want de politie kan er moeilijk een combi opstellen. Andere maatregelen zijn dus nodig”, haalt Verscheure aan op de gemeenteraad. Een mening die het college van burgemeester en schepenen is toegedaan. Zij overwegen nu om een slagboom te plaatsen die bestuurders de toegang tot de Abraham Hansstraat ontzegt. “We willen wel eerst overleggen met de naburige landbouwers en dat is door de coronacrisis nog niet gelukt”, vertelt burgemeester Cynthia Browaeys (Volksbelangen). Op aangeven van Groen-raadslid Filip Hebbrecht zal de meerderheid ook informeren om de gps-gegevens van de straat aan te passen, zodat ook daar duidelijk is dat de Abraham Hansstraat geen doorsteek is.