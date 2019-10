Geen systematische klachtenbehandeling, kans op fraude betalingen en slecht ICT-beleid: Horebeke krijgt slecht rapport van Audit Vlaanderen Lieke D'hondt

29 oktober 2019

16u52 2 Horebeke Horebeke heeft een slecht rapport gekregen van Audit Vlaanderen. Het gemeentebestuur werd vlak voor de zomer doorgelicht, maar onder meer budgettering en klachtenbehandeling zijn ondermaats.

Horebeke moet dringend een versnelling hoger schakelen om zich in orde te stellen met alle decretale verplichtingen en efficiënt, effectief, integer en kwaliteitsvol te kunnen functioneren. Dat blijkt uit het rapport van Audit Vlaanderen na een analyse van de organisatie van de gemeente. De onderzoekers leggen enkele pijnpunten bloot. Algemeen komen ze tot de conclusie dat het gemeentebestuur en OCMW van Horebeke geen kader hebben om gezamenlijk en gestructureerd aan hun organisatie te werken. Nochtans is een goede organisatie nodig om correct te kunnen doen wat binnen de politieke krijtlijnen moet.

Kans op fraude

De audit somt ook specifieke werkpunten op voor Horebeke. Zo is er op financieel vlak nog werk aan de winkel, al krijgt de gemeente ook een pluim voor de opmaak van haar budgetten. Die is duidelijk. Tegelijk is de gemeente niet kritisch genoeg in de raming van het budget. “Er is de afgelopen jaren steeds een grote afwijking tussen het gebudgetteerde en het gerealiseerde. Bepaalde posten worden doorheen de jaren systematisch verkeerd ingeschat. Bovendien blijkt het merendeel van het OCMW-budget niet gekoppeld aan doelstellingen”, staat te lezen in het verslag. Audit Vlaanderen maakt zich ook zorgen over het gebrek aan concrete afspraken rond subsidieaanvragen en het ontbreken van een systeem om de belastingen en retributies te evalueren. Tot slot zien de onderzoekers kans op frauduleuze betalingen in de gemeente, onder meer omdat er geen sluitende richtlijnen zijn over prijsvergelijking en er onvoldoende controle is op de betalingen die door het gemeentepersoneel worden uitgevoerd.

Te informeel

Het rapport wijst ook op de grote informele informatieoverdracht binnen de gemeente. Zowel het managementteam als het politieke niveau zouden volgens de onderzoekers meer rapporten en cijfergegevens moeten opstellen om de projecten inhoudelijk te kunnen opvolgen en indien nodig op tijd bij te sturen. Ook andere decretaal verplichte rapporten ontbreken in Horebeke. Er is bovendien geen systeem voor klachtenbehandeling, wat nochtans ook verplicht is. Tot slot is ook het ICT-beleid niet al te best. De veiligheid van de informatie is onvoldoende gegarandeerd. Er is onder meer geen paswoorden- en archiveringsbeleid en medewerkers gebruiken elkaars account tijdens de werkuren.

De audit doet de onderzoekers concluderen dat er dringend wat moet veranderen in Horebeke. “Er is sprake van een ernstige rechtsschending. Daarom maakt Audit Vlaanderen het rapport over aan het Agentschap Binnenlands Bestuur”, staat hierover te lezen in het rapport.