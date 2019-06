Geen straf man die zich in woning verschanst en agent bedreigt, begeleiding is wel nodig Lieke D'hondt

24 juni 2019

11u11 0 Horebeke De 57-jarige P.D.C. krijgt van de rechter in Oudenaarde opschorting van straf op voorwaarde dat hij zich laat begeleiden voor zijn psychologische problemen en alcoholverslaving. De man moest zich verantwoorden omdat hij zich op 11 december 2018 heeft verschanst in zijn woning en een agent heeft bedreigd.

De Horebekenaar zette in december van vorig jaar de buurt op stelten door zich in zijn woning te verschansen. Hij had kort daarvoor enkele vrienden en de politie opgebeld met de boodschap dat hij domme dingen zou doen. De politie kwam onmiddellijk ter plaatse, maar de man verstopte zich achter een gordijn en leek gewapend. De lokale politie van Brakel riep daarom de hulp in van zwaar bewapende interventieploegen. Zij slaagden erin de man te overtuigen zich over te geven. Er raakte uiteindelijk niemand gewond, maar de Horebekenaar had tijdens zijn actie wel een agent bedreigd met wat later een alarmpistool zou blijken. Voor het onvergunde bezit van dat pistool en de bedreiging moest hij zich in de correctionele rechtbank verantwoorden. Daar oordeelt de rechter nu dat de man zich verder moet laten begeleiden voor zijn psychologische problemen en zijn alcoholverslaving. Als hij dat doet, legt de rechtbank hem geen straf op.

Het Openbaar Ministerie had tijdens de behandeling van de feiten ook al aangedrongen op een opschorting van straf. De procureur was toen van mening dat het belangrijker is om de man te helpen en verder te begeleiden dan hem te straffen. De advocate van de man weet dat het ondertussen beter gaat met haar cliënt. Hij heeft zich uit eigen beweging al laten begeleiden.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op zelfmoord1813.be.