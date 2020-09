Geen publiek tijdens de Ronde heeft ook impact op lokale horeca: “Maar de aanhouder wint” Lieke D'hondt

08 september 2020

19u19 0 Horebeke Geen duizenden supporters langs het parcours van de Ronde van Vlaanderen, dat heeft ook implicaties voor hoteluitbaters in de Vlaamse Ardennen. Zeker als ook de Geen duizenden supporters langs het parcours van de Ronde van Vlaanderen, dat heeft ook implicaties voor hoteluitbaters in de Vlaamse Ardennen. Zeker als ook de Ronde voor wielertoeristen aan een zijden draadje hangt. Luc Wachtelaer van hotel Horenbecca in Horebeke voelt de impact en dat is zwaar.

“Al begin maart hebben we beslist om ons dit jaar schrap te zetten voor de impact”, vertelt hoteluitbater Luc. “We werden slachtoffer van een inbraakpoging en met alles wat erachter kwam is het er alleen maar erger op geworden. Maar geen nood, de aanhouder wint.” Het verbod op publiek op de grote hellingen tijdens Vlaanderens Mooiste is wel zwaar voor het hotel. “We zullen geen initiatieven nemen tijdens deze Ronde. De bistro en het hotel zijn nu coronaproof en dat is al een hele opgave op zich, maar zo hebben we in juli toch een goede maand kunnen neerzetten. Mede dankzij ons divers aanbod met de bistro, wellness en de fat tire scooters die duidelijk in de smaak vielen.”

Maak mogelijk wat kan

Luc vindt het wel jammer dat er niet meer mogelijk is voor de lokale horeca. “De gemakkelijkste weg is uiteraard dingen verbieden tijdens de Ronde. Als je dokter, advocaat of leraar bent lijkt dat vanzelfsprekend. Maar vroeger was er een glazen plafond, nu is er het plexiglas. Er zijn jobs achter het plexiglas die amper impact ervaren en jobs die al maanden in de vuurlinie zitten. Burgemeesters hebben een leidende en ondernemende taak te vervullen. Ze moeten een kader scheppen en nieuwe ideeën ten uitvoer brengen. Kortom, mogelijk maken wat mogelijk is”, besluit Luc.