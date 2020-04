Geen Beachparty, Geuzenfeesten of eetfestijnen: schepencollege gelast alle evenementen af tot en met 31 augustus Lieke D'hondt

30 april 2020

14u46 1 Horebeke Het schepencollege van Horebeke gelast alle evenementen in de gemeente af tot en met 31 augustus. De burgemeester en schepenen willen zo duidelijkheid scheppen voor de verenigingen. “Over kleine activiteiten voor de eigen leden, nemen we in de komende maanden een beslissing.”

Massa-evenementen zijn tot en met 31 augustus verboden door de Nationale Veiligheidsraad, maar ook kleinere evenementen zullen deze zomer niet doorgaan in Horebeke. Nog tot en met 30 juni mag geen enkele activiteit doorgaan op het grondgebied, tot en met 31 augustus zijn alle evenementen verboden. Het schepencollege bekijkt in de komende maanden wel nog of activiteiten voor de eigen leden van de verenigingen in de zomervakantie wel kunnen. “We wachten hiervoor de verdere evolutie van de verspreiding van het coronavirus af en we kijken naar de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad”, zegt schepen Guy Glorieux (Volksbelangen). Concreet houdt de aankondiging van het gemeentebestuur in dat de Oude Zakken TD, de Vlaamse kermis, de Beachparty, Geuzenfeesten en verschillende zomerse eetfestijnen niet mogen doorgaan.