Geboortepremie stijgt met 25 euro Lieke D'hondt

19 februari 2020

09u55 0 Horebeke De geboortepremie in Horebeke stijgt van 50 euro naar 75 euro. Dat is beslist in de gemeenteraad. Ouders kunnen de premie in de vorm van geschenkbonnen bij de gemeente verkrijgen. Ze krijgen daarvoor een brief toegestuurd.

Het voorstel van oppositiepartij Groen om aan de geboortepremie ook een geboorteboom te koppelen om een geboortebos aan te planten, is nog niet goedgekeurd. N-VA, die ook in de oppositie zit, vindt het een goed voorstel. Meerderheidspartij Volksbelangen vindt een geboortebos meer geschikt voor een private initiatiefnemer. De partij neemt zich wel voor het idee nog eens te bespreken en op en later moment opnieuw op de gemeenteraad te brengen.