Fruitkweker Picard laat bezoekers zelf hun appels plukken Ronny De Coster

13 september 2019

11u25 0 Horebeke “Wil je appels? Je mag ze zelf plukken!” Fruithoeve Picard zwaait de komende drie weekends de hekken naar zijn boomgaarden open. Bezoekers mogen er zelf hun appels plukken.

“Het is voor de consument wel eens leuk om zelf de fruitpluk mee te maken en te ervaren dat appels niet alleen in een pakje uit de supermarkt, maar uiteindelijk van de boomgaard komen”, bedenkt fruitteler Bart Picard.

Op 14 en 15 september zijn de variëteiten Elstar, Gala en Cox’s beschikbaar. De week erop is de Jonagold aan de beurt en op 28 en 29 september kan je bij Picard naar harteloos Jonagold en Greenstar (look a like Granny Smtih) plukken.

Pluktreintje

Wie niet weet welke appelsoort hij het beste vindt, mag vooraf al eens proeven van de verschillende appelsoorten. De appels kosten 0,80 euro per kilogram. Voor de jonge en iets oudere plukkers rijdt een pluktrein rond tussen de appelbomen. Plukken kan doorlopend van 8.30 tot 17.30 uur. Reservatie is niet nodig.

De boomgaarden bevinden zich achter de Fruithoeve Picard aan de Kromstraat 30 in Horebeke.