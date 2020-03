Flink wat supporters voor Omloop over de kasseien van de Haaghoek: “We trotseren guur weer, maar krijgen koers ook drie keer te zien”

Ronny De Coster

29 februari 2020

16u14 0 Horebeke Een gure wind jaagt over de Haaghoek in Horebeke, maar aan de poort van een boerderij halfweg de beroemde kasseistraat hebben Bram Plasschaert en Kim Van Der Eecken een plekje gevonden dat hen tijdens de doortocht van de Omloop een beetje beschutting biedt.

“We komen elk jaar naar de Omloop. Meestal doen we de Leberg in Zegelsem, maar de velden liggen er nogal drassig bij. Dus zijn we maar doorgestapt. Misschien hebben we hier halfweg de Haaghoek wel de beste kijkplek. We moeten vandaag slecht weer trotseren, maar de renners komen hier ook drie keer voorbij”, bedenkt Bram, terwijl de kinderen Elise (5) en Mattis (7) al wat ongeduldig staren richting Horebeke, vanwaar het peloton moet komen. “Ze zijn nu al gek op de koers”, zegt de zichtbaar trotse papa. Aan de overkant van de straat kan bij een groepje uit Geel de pret niet op. De jongelui hebben een opvallend grote voorraad pintjes bij. “Bijna een krat voor elk van ons”, lacht een van hen.