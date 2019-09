Fietsregistratie tegen diefstal in Horebeke Lieke D'hondt

04 september 2019

De gemeente Horebeke organiseert in samenwerking met de politiezone Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm een gratis fietsregistratie. Op zaterdag 7 september kan je tussen 9 en 12 uur met je fiets terecht aan het gemeentehuis in Horebeke. Elke fiets krijgt een unieke sticker met het rijksregisternummer van de eigenaar. De actie kadert in de Week van de Mobiliteit.