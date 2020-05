Fietsen en wandelen voor meer natuur in Burreken: vier sportievelingen nemen deel aan Expeditie Natuurpunt Lieke D'hondt

18 mei 2020

16u43 0 Horebeke Groen-gemeenteraadslid Filip Hebbrecht gaat 120 kilometer fietsen en 25 kilometer wandelen voor meer natuur in Horebeke. Hij doet dat samen met drie natuurvrienden tijdens Expeditie Natuurpunt.

Filip Hebbrecht, Regine Keymeulen, Sander Verbeke en Luk Daniëls laten zich sponsoren om op 27 en 28 juni de Vlaamse Ardennen te voet en met de fiets te doorkruisen. De opbrengst zullen ze nadien inzetten om in natuurgebied Burreken hagen en boomgaarden aan te planten en extra gronden te verwerven. “Samen met Regine, Sander en Luk vormen ik ‘Team de Fruitratjes’”, vertelt Hebbrecht. “Dat is de naam die in de volksmond gegeven wordt aan de eikelmuis, een zeldzaam zoogdiertje dat vroeger vaker voorkwam in de Vlaamse Ardennen. Door het verdwijnen van hagen, boomgaarden en oude schuurtjes zijn grote stukken van het leefgebied van de eikelmuis verdwenen. Wij willen met onze sportieve prestatie 4.000 euro inzamelen voor de uitbouw van natuurgebied Burreken op de grens tussen Brakel, Maarkedal en Horebeke. Daar zit nog een populatie van de eikelmuis.”

De vier sportievelingen hebben al 2.000 euro ingezameld en verkopen nu biologische wijn en kaas om het streefbedrag te halen. “Normaal hadden we nog een groot spaghettifestijn georganiseerd, maar door de coronamaatregelen gaat dat niet door. We hopen dat de verkoop van de wijn toch iets zal goedmaken”, zegt Hebbrecht. De actie steunen kan via https://expeditie.natuurpunt.be.