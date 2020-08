Enkel nationale maatregelen blijven nog van kracht in Horebeke Lieke D'hondt

31 augustus 2020

11u31 3 Horebeke Burgemeester Cynthia Browaeys (Volksbelangen) heft de lokale bijkomende maatregelen tegen het coronavirus in Horebeke op. Vanaf 1 september zijn enkel nog de nationale maatregelen van kracht.

Er was onder meer beslist dat er tot 31 augustus helemaal geen evenementen zouden mogen plaatsvinden en het bijhebben van een mondmasker was verplicht. Vanaf 1 september is het enkel nog verplicht een mondmasker te dragen op drukke plaatsen en in winkels en kunnen er opnieuw evenementen aangevraagd worden. De politie zal nog steeds controleren of de nationale richtlijnen nageleefd worden. De burgemeester volgt de situatie ook op en kan indien nodig opnieuw extra maatregelen nemen.