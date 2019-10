Eetfestijn van de burgemeester levert 1.500 euro op voor lokale school, N-VA levert kritiek op werkwijze Lieke D'hondt

03 oktober 2019

10u04 4 Horebeke Het eetfestijn van burgemeester Cynthia Browaeys (Volksbelangen) en ereburgemeester Joseph Browaeys in Horebeke heeft 1.500 euro opgebracht voor de lokale basisschool 2geltje.

Een deel van de opbrengst gaat ook nog naar de gepensioneerden en sociale werken in de gemeente. Oppositiepartij N-VA stelde zich op de jongste gemeenteraad wel vragen bij het eetfestijn. De partij vindt het vreemd dat gemeentepersoneel heeft geholpen en dat er een voertuig van de gemeente is gebruikt tijdens het klaarzetten en opruimen. “Ik denk dat ze gewoon jaloers zijn”, zegt Cynthia Browaeys. “De mensen die geholpen hebben, hadden die dag verlof. De wagen die is gebruikt, kan ook voor verenigingen ingeschakeld worden voor bijvoorbeeld het ophalen van een podium, dat kunnen ze aanvragen via het evenementenformulier van de gemeente. Ik zie dus geen probleem.”