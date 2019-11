Eénrichtingsverkeer en tonnagebeperking voor weg achter de kerk in Sint-Maria-Horebeke Lieke D'hondt

26 november 2019

13u17 2 Horebeke Het gemeentebestuur van Horebeke heeft beslist het stukje weg achter de kerk van Sint-Maria-Horebeke om te vormen tot een éénrichtingsstraat. Het verkeer zal er enkel via de Dorpstraat nog kunnen inslaan om in de richting van Rokegem te rijden.

Het stukje weg tussen de Dorpstraat en Rokegem is in februari 2019 afgesloten voor verkeer omdat de trillingen van de voorbijrijdende auto’s schade veroorzaken aan het huis dat ernaast staat. “Een studie heeft ondertussen aangetoond dat de verzakking veroorzaakt wordt door een combinatie van de ondergrond van de straat en het zwaar verkeer dat er passeerde”, zegt schepen van Mobiliteit Janna Bauters (Volksbelangen). “Dankzij de invoering van het eenrichtingsverkeer, zal er minder passage zijn. Ook het zwaar vervoer zal er niet meer voorbijrijden, want we voeren eveneens een tonnagebeperking van 3,5 ton in. We hebben ook overwogen om de straat opnieuw aan te leggen en het probleem zo op te lossen, maar dat zou te veel kosten voor een beperkt stuk weg.”