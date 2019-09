Een extra boom voor elke inwoner: Groen Horebeke wil gemeente groener maken Lieke D'hondt

26 september 2019

13u31 1 Horebeke Als het van Groen afhangt, komt er in Horebeke één extra boom per inwoner. De partij stelt voor dat alle inwoners, tweeduizend in totaal, een streekeigen boom of struik bestellen tijdens de boomverkoop van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RVLA) en dat de gemeente de kosten op zich neemt.

Horebeke mag dan wel een landelijke gemeente zijn, Groen wil er nog meer vergroening zien. “Groen in de omgeving waar mensen wonen en werken heeft veel voordelen”, zegt gemeenteraadslid Petra De Sutter. “Het is niet alleen belangrijk voor planten, dieren en een gezonde biodiversiteit, het draagt ook bij tot de leefbaarheid van een gemeente. Bomen creëren namelijk een sterk verkoelend effect tijdens hittegolven. Ze kunnen zelfs mensenlevens redden, want onze dorpskernen dreigen meer en meer hitte-eilanden te worden. Vooral bejaarden, zieken en heel jonge kinderen lijden onder de aanhoudende hitte. Door de verharding en het gebrek aan groen en water in sommige delen van het dorp wordt de warmte tijdens een hittegolf opgeslagen in steen, beton en roofing. Deze materialen houden de warmte ook lang vast en veroorzaken temperatuurverschillen tot tien graden Celsius in vergelijking met groenere delen in het dorp. Eén boom brengt daarentegen evenveel verkoeling als tien airco’s.” Een groener Horebeke is volgens de partij makkelijk en relatief goedkoop te realiseren, want elke boom kost ongeveer één euro. Het totaalbedrag van de actie zou dus op zo’n tweeduizend euro komen. “Groene ruimtes, lanen en dreven zorgen bovendien voor een aantrekkelijk dorpsbeeld.”

Boomplantactie RVLA

Groen wil ook de inwoners van Horebeke inschakelen bij de realisatie van haar plan. Ze stellen voor dat iedere inwoner een gratis streekeigen boom of struik bestelt tijdens de collectieve boomverkoop van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. “Ze kunnen de boom vervolgens zelf afhalen in de gemeentelijke loods. Voor inwoners die geen boom bestellen kan de gemeente het equivalent aanplanten op het openbaar domein. We denken hierbij aan straten zoals de Kromstraat, Smarre, Rokegem, Den Daele of de Wafelstraat”, zegt De Sutter. Groen wil de actie jaarlijks herhalen.

Petra De Sutter en Groen-collega Filip Hebbrecht leggen het voorstel maandag ter stemming tijdens de gemeenteraad. Meerderheidspartij Volksbelangen zal dan haar licht laten schijnen over het voorstel en ook oppositiepartij N-VA kan haar mening toelichten.