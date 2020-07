Discussie over vlag aan gemeentehuis op Vlaamse feestdag Lieke D'hondt

11 juli 2020

20u26 0 Horebeke De Vlaamse feestdag is in Horebeke met een klein relletje gestart. N-VA-raadslid Dieter Verscheure merkte in zaterdagvoormiddag op dat er geen Vlaamse Leeuw was gehesen voor het gemeentehuis. Prompt besloot hij zelf een vlag op te hangen.

“De burgemeester en haar college negeren de officiële feestdag van de Vlaamse gemeenschap”, zegt Verscheure. “Zelfs de verplichte bevlagging wordt niet gerespecteerd. Misschien een vergetelheid of een foutje, misschien een bewuste keuze. Ik hoop van niet.” Rond de middag besloot de N-VA-afdeling zelf de vlag te hijsen.

Burgemeester Cynthia Browaeys (Volksbelangen) vindt de heisa overdreven. “De vlag hing inderdaad om middernacht nog niet uit. De gemeentearbeiders hebben wel de opdracht gekregen om dat in de loop van de voormiddag te doen. Dat is ook gebeurd, met de correcte vlag. Er is dus niets aan de hand. Meer nog, een private vlag hijsen aan een overheidsgebouw zoals N-VA nu heeft gedaan, is verboden.”