Discussie over gebruik pesticiden laait op: “Meerderheid heeft ons meermaals belogen” Lieke D'hondt

20 december 2019

15u51 2 Horebeke Heeft de Horebeekse meerderheidspartij Volksbelangen gelogen over het gebruik van pesticiden om onkruid te bestrijden of niet. Dat wil oppositiepartij N-VA weten. De partij kreeg een analyse van een staal in handen van Luc Wachtelaer (CD&V) waarin staat dat er in de zone rond de kerk in Sint-Maria-Horebeke pesticiden zijn gebruikt.

Het gebruik van pesticiden is al meermaals een discussiepunt geweest in Horebeke. Onder meer op kerkhoven is het gebruik ervan sinds 2015 verboden. Zowel Groen als N-VA stelden al de vraag op de gemeenteraad of Horebeke nog pesticiden gebruikt. Het antwoord was ‘nee’, maar dat blijkt niet helemaal te kloppen. “Ik kan begrijpen dat het niet makkelijk is om onkruid te bestrijden, maar er is ons al meermaals in de gemeenteraad verteld dat er geen pesticiden worden gebruikt door de gemeente”, zegt oppositieraadslid Dieter Verscheure (N-VA). “Is dat wel de waarheid? Want uit de analyse van een staal genomen aan de kerk in Sint-Maria-Horebeke blijkt nu het tegendeel. Er zijn maar liefst vier herbiciden gevonden. Dat wil zeggen dat het schepencollege tegen ons liegt. En als er over zoiets gelogen wordt, hoe kunnen wij dan nog vertrouwen hebben in het schepencollege? Ik betreur dit ten zeerste en overweeg verdere stappen te ondernemen.”

Luc Wachtelaer, die op de kartellijst N-VA en CD&V stond, nam zelf het staal nadat hij gemeentepersoneel op het kerkhof zag werken met iets wat verdacht veel op pesticiden leek. Het staal heeft hij opgestuurd naar Laboratorium ECCA. Het testte positief op vier herbiciden. Wachtelaer is dan ook kwaad. “De meerderheid publiceert mooie foto’s en artikels over een afgesloten klimaatovereenkomst, maar ondertussen worden we wel tot twee maal toe belogen over het gebruik van pesticiden. Ik heb de grond door een labo laten onderzoeken nadat de gifspuit er tot drie keer toe is gepasseerd. Bovendien word ik er nu van beschuldigd dat ik het staal misschien wel heb vervalst. Hoe laag kan je vallen. Ik zal er alvast voor blijven strijden om het bestuur te laten doen wat moet.”

Bleekwater

Burgemeester Cynthia Browaeys (Volksbelangen) verduidelijkt dat er was afgesproken om enkel bleekwater te gebruiken als verdelgingsproduct. “Dat is wel nog toegelaten. We beseffen dat ook dat niet ideaal is en we bekijken hoe we ook dat in de toekomst kunnen vermijden. Wat de stalen betreft, zullen we een oplossing zoeken.”