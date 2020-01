De Maarkebeekvallei is officieel erkend als natuurreservaat Lieke D'hondt

10 januari 2020

18u20 0 Horebeke Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft de Maarkebeekvallei in Horebeke, Maarkedal en Oudenaarde officieel erkend als natuurreservaat. Natuurpunt kan dankzij deze beslissing vanaf nu jaarlijks beheersubsidies krijgen voor het gebied.

Minister Demir erkent 4,9 hectare van de Maarkebeekvallei verspreid over Horebeke, Maarkedal en Oudenaarde als natuurreservaat. Natuurpunt zal instaan voor het dagelijks beheer en onderhoud van het gebied. “Er moet ook een toegankelijkheidsplan opgemaakt worden, zodat bezoekers maximaal kunnen genieten van de natuur die in de Maarkebeekvallei floreert zonder de draagkracht van het gebied aan te tasten”, zegt de minister. N-VA Horebeke is zeer tevreden met de beslissing. “Dankzij de erkenning komt Natuurpunt jaarlijks in aanmerking voor middelen om de natuurkwaliteit van de Maarkebeekvallei verder te verhogen. Een win-win voor mens en natuur in onze gemeente”, zegt Dieter Verscheure, voorzitter van N-VA Horebeke.