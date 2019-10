Dan toch geen gratis bomen voor inwoners Horebeke Lieke D'hondt

01 oktober 2019

11u23 0 Horebeke Er komt geen extra boom per inwoner in Horebeke. Het voorstel van oppositiepartij Groen om zo’n tweeduizend nieuwe bomen te planten op kosten van de gemeente is door de meerderheid afgekeurd op de gemeenteraad.

“Horebeke heeft veel landbouwgronden, maar eigenlijk is er weinig natuur. Nochtans zijn bomen natuurlijke airco’s en brengen ze verkoeling tijdens hittegolven”, legt Petra De Sutter (Groen) uit. Haar partij stelt daarom voor om de inwoners van Horebeke een boom te laten bestellen tijdens de boomplantactie van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) in november en de gemeente te laten tussenkomen in de kosten. Dat zou neerkomen op één euro per boom. “Als er inwoners zijn die zelf geen boom aanschaffen, zou de gemeente in hun plaats die extra bomen kunnen kopen en planten op openbaar domein.”

Oppositiepartij N-VA is het voorstel wel genegen. “Het zou een zeer mooi signaal zijn om dit goed te keuren en te tonen dat we er met de volledige gemeenteraad achter staan”, zegt Dieter Verscheure (N-VA). Toch is het antwoord van meerderheidspartij Volksbelangen negatief. “De gemeente doet mee aan de boomplantactie van RLVA, dus de inwoners kunnen zelf al aan een voordelige prijs bomen kopen”, antwoordt burgemeester Cynthia Browaeys (Volksbelangen).

