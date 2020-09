Cheque ter waarde van 1.500 euro voor basisschool 2geltje Lieke D'hondt

14 september 2020

13u17 1 Horebeke Basisschool 2geltje in Horebeke heeft een cheque ter waarde van 1.500 euro ontvangen. De schenking komt van Vriendenkring Burgemeester Cynthia Browaeys.

Het is traditie dat verschillende lokale goede doelen een deel van de opbrengst van het jaarlijkse eetfestijn van de Vriendenkring krijgen. Hoewel er dit jaar geen evenement kon doorgaan, tast de vereniging wel in de geldbuidel en kan ze een cheque van 1.500 euro schenken. De school laat via sociale media weten dat alle steun welkom is.