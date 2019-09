Buurtbewoners krijgen uitleg van politie tijdens eerste vergadering buurtinformatienetwerk Horebeke Lieke D'hondt

26 september 2019

14u25 0 Horebeke De eerste vergadering van het gloednieuwe Buurtinformatienetwerk (BIN) in Horebeke is een succes gebleken. “Er waren 35 geïnteresseerde personen aanwezig”, zegt initiatiefnemer Luc Wachtelaer. Het hele grondgebied van Horebeke zal één buurtinformatienetwerk worden.

Tijdens de eerste bijeenkomst kregen de aanwezigen uitleg van de politie. “Er is uitgelegd wat een BIN is en vooral wat het niet is”, zegt Wachtelaer. “Ik heb in de aanloop van deze vergadering gemerkt dat veel mensen verkeerd geïnformeerd zijn. Ze denken dat het niet nodig is of ze wantrouwen de BINs omdat ze denken dat het zal leiden tot verkeerd gebruik en klikkers, maar een buurtinformatienetwerk creëert nu net een kader dat direct en controleerbaar is. Onoordeelkundig gebruik dat via sociale media wel kan, wordt in een BIN beperkt. Het neemt ook een zekere schroom weg bij mensen die anders niet of te laat info zouden doorgeven. Bij twijfel blijft onmiddellijk 101 bellen wel de boodschap.”